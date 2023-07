Appuntamento in musica per l’Arezzo Smart Festival all’Arena Eden. Stasera alle 21:15, Francesco Giustini tromba e flicorno, e Santiago Fernandez al pianoforte, saranno protagonisti di "Improvviso", una serata fondata sulla creazione estemporanea e l’interplay, con un repertorio che mescola jazz e canzone d’autore. Sonorità eteree, mediterranee e senza tempo, in una performance piena di sorprese, questo è "Improvviso". Nella seconda parte del concerto verranno sonorizzate dal vivo le foto di Gianni Vasca, fotografo, architetto, intellettuale e appassionato di musica recentemente scomparso che ha ritratto Arezzo, l’Italia e l’Europa.