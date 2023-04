Alleanza Civica del Centro Italia Donati vice presidente

Marco Donati (nella foto) è il vice presidente della neonata Alleanza Civica del Centro Italia. Dopo la federazione delle liste civiche aretine sotto il segno di Patto Civico Intra Tevere et Arno, sabato ad Orvieto si è costituita l’Alleanza Civica del Centro Italia. Un’organizzazione interregionale che comprende oltre 80 liste civiche federate radicate in Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Tra i rappresentanti della Toscana ci sono l’aretino Donati che è entrato nel consiglio direttivo come vice presidente.