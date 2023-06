Allarme Pieve, dissesti sulla facciata Messa in sicurezza ma servono fondi

di Alberto Pierini

AREZZO

Sono saliti fino alle colonnine sempre più friabili. Un sopralluogo fondamentale, in campo i tecnici della Diocesi e anche gli esperti della soprintendenza. E i risultati non sono entusiasmanti. Perché la Pieve soffre. "Il quadro è quello di una facciata sulla quale più di una colonnina è in affanno: proprio nel punto di appoggio e questo preoccupa". Don Alvaro Bardelli, il parroco del gioiello aretino, per natura e soprattutto per fede vede il bicchiere sempre mezzo pieno. E per questo il suo quadro colpisce di più.

La Soprintendenza per ora, pur a fronte di mille tentativi, per ora non fornisce i chiarimenti necessari, forse arriveranno nei prossimi giorni. Ma dei punti fermi ci sono. A breve fanno tirare un sospiro di sollievo al mondo della Giostra. E’ in corso la protezione della facciata con le "mantovane", quelle coperture oblique che impediscono ad eventuali crolli di materiali di arrivare sulla strada. Una messa in sicurezza che dovrebbe mantenere il percorso del corteggio. Forse sarà modificato il punto di annuncio dell’araldo, che è proprio dalla terrazza, per essere anticipato alle Logge Vasari. Ma sono dettagli.

Tanto per chiudere il discorso Giostra, quell’area è anche la più presidiata dalla sicurezza: non tanto per i crolli ma perché da sempre quel passaggio e quello di San Michele per i disordini è uno di quelli critici. E quindi gli occhi saranno aperti e la zona protetta.

Ma qui c’è in ballo molto di più della Giostra. Un monumento straordinario, meta di tanti turisti. I finanziamenti sono previsti dal 2018: un milione e centomila euro, legati alla messa in sicurezza sismica, concentrati in particolare sul campanile, dove sarà ripristinata al meglio anche la scala di ferro. A luglio il progetto esecutivo e il lancio del bando, lavori a via entro l’anno. Anche e quel finanziamento è datato, i prezzi sono aumentati e una parte è stata spesa per progetti e simili.

Ma a questo punto il nodo vero resta quello della facciata. "E’ chiaro che su quelle colonnette c’è bisogno di un intervento urgente e profondo" conferma don Alvaro, che più di tutti ha a cuore la sua chiesa. "Da quanto emerge non c’è bisogno solo di una messa in sicurezza parziale, ma di un restauro vero e proprio con tanto di ricostruzione di una parte delle colonne". Già a vista d’occhio si notano quelle messe peggio. E la preziosa fretta con la quale si sta intervenendo con le "mantovane" dimostra che c’è poco tempo da perdere.

Il nodo sono le risorse: in attesa di valutazioni dettagliate si parla di una previsione ben oltre il milone di euro. E a differenza dei finanziamenti, pur datati, sul resto della struttura, per ora non ci sono.

Don Alvaro, come sempre in tutte le sue cose, non ha problemi a metterci la faccia. Un appello? Sì, sia pur in punta di piedi. "Spero che la città si ritrovi unita a fare pressione in difesa di questa basilica straordinaria. Insieme c’è da far capire quanto sia importante metterla in totale sicurezza. O magari impedire che le soluzioni provvisorie diventino definitive".

Le protezioni sono indispensabili, il rischio è di dimenticarci a lungo il colpo d’occhio autentico della Pieve. La stagione dalla quale siamo usciti di sicuro non ha aiutato, tra pioggia ed eventi che hanno reso più fragili certi elementi fondamentali della chiesa. L’intervento era stato annunciato quasi in partenza già nel luglio del 2022. Da allora è passato un anno. Forse è arrivato davvero il momento di correre.