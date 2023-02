Allarme incidenti, verso la nuova rotatoria

di Francesco Tozzi

"Martedì mattina si terrà una riunione in Comune con il settore viabilità della provincia per riallacciare il filo del discorso relativo alla rotatoria tra Bucine e Mercatale". Dopo la lettera inviata all’amministrazione provinciale all’indomani dell’incidente mortale sulla Sp 16, il sindaco di Bucine Nicola Benini ha già ottenuto un primo risultato per la messa in sicurezza del tratto in cui il 7 febbraio ha perso la vita Klodian Petro, un uomo di 39 anni residente a Prato che lavorava in un’azienda del territorio. Il 21 febbraio ci sarà dunque un primo tavolo tecnico per valutare la possibilità di costruire una rotonda al posto del pericolosissimo incrocio che dalla provinciale conduce da un lato al centro abitato di Bucine attraverso via San Salvatore e dall’altro aggira invece il capoluogo in direzione Capannole. "Quando successe l’altro incidente mortale - ha spiegato il primo cittadino - che risale a circa un anno e mezzo fa, venne svolta un’indagine al fine di verificare la fattibilità di una rotatoria in località Pianacci.

Lo studio rimase però in stand-by. Dopo l’ultimo fatto di alcuni giorni fa, mi sono attivato nuovamente con la provincia di Arezzo, perché il tratto insiste su una strada di competenza provinciale e abbiamo concordato di riprendere in mano l’idea che era stata lanciata dall’amministrazione comunale e proseguire in questa direzione". Un primo passo in avanti, dunque, per un’opera attesa soprattutto dalla popolazione residente, che non si sente al sicuro a percorrere quel tratto viario, vuoi per la scarsa visibilità, vuoi per l’eccessiva velocità con cui molte auto sfrecciano nella zona ad ogni ora del giorno e della notte. A seguito dell’incidente del luglio 2021 in cui persero la vita Antonio Ferrarelli e Margherita Vaselli, venne immediatamente installato uno specchio stradale, che da molti cittadini è stato però giudicato non ancora sufficiente a garantire la visuale necessaria per percorrere in tranquillità l’arteria, sulla quale andrebbero collocati a loro avviso dei dissuasori capaci di indurre gli automobilisti a rallentare la corsa all’altezza del bivio. Contestualmente fu valutata la possibilità di costruire una rotatoria al posto dell’innesto, visto che la superficie a disposizione c’è, ma nel frattempo i lavori non sono partiti.

Dopo la morte di Klodian, il primo cittadino ha contattato ancora una volta la provincia, chiedendo di riprendere in mano la fase progettuale e di proseguire nella realizzazione della tanto attesa rotatoria. "Tutte le auto - avevano segnalato alcuni abitanti delle zone limitrofe - che transitano lungo la provinciale sfrecciano a velocità consentite soltanto in autostrada. C’è lo specchio, ma non si percepisce la distanza reale delle macchine dall’incrocio. Ogni volta che usciamo di casa abbiamo paura". Alla luce di quanto accaduto, l’opera non è più procrastinabile.