Allarme droga e alcol Il Pd va all’attacco

L’uso di droga e di alcol ad Arezzo ha numeri preoccupanti, l’abbandono scolastico in provincia è del 22%, 100 sono stati i tentativi di suicidio e autolesionismo di minori tra il 2020 e il 2021. Numeri che parlano di un disagio giovanile con i quali il Pd ha espresso con forza critiche alle politiche sociali del Comune. "Da due anni cerchiamo di contribuire con progetti e idee ma riscontriamo solo latitanza. Sono spariti spazi di inclusione e condivisione, analisi dei bisogni, partenariati e azioni concertate. Per non parlare dell’indifferenza nell’assistenza alla genitorialità" ha spiegato il consigliere comunale Valentina Vaccari (nella foto)

"Il disagio giovanile non è un destino, è frutto della mancanza di risposte da parte di chi dovrebbe darle, a partire dall’amministrazione comunale" interviene Donella Mattesini. "Essere genitori oggi non è facile, serve un’azione permanente di sostegno alla genitorialità a partire dai servizi che concilino i tempi di vita e di lavoro. Occuparsi dei minori e includerli in un ambiente contrassegnato da benessere familiare è una grande responsabilità che chiama in causa le competenze del Comune. Quest’ultimo deve diventare fulcro di una rete interistituzionale di lavoro condiviso".

Gabriele Rossi della segreteria comunale Pd e Alessio Occhini dei giovani democratici: "Non possiamo limitarci a una battuta di bassa lega, come quella lanciata dopo l’arresto del capo della baby-gang sui ‘cessi pubblici da pulire’. Occorrono interventi educativi strutturali, offerte culturali di cui tutta la comunità si faccia carico".