Allagamenti sulla via di Santa Lucia Le liste civiche chiedono interventi

"A che punto sono le pulizie dei corsi d’acqua, delle caditoie e delle fognature?". L’allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dalle Liste Civiche Sangiovannesi, che hanno fotografato le attuali condizioni del canale Battagli, il torrente che attraversa l’abitato della Gruccia e il quartiere di Lucheria.

La vegetazione sembra crescere senza sosta lungo l’alveo e si teme che possa bloccare il regolare deflusso delle acque. Il rischio, per la lista di minoranza, è che la situazione possa precipitare in caso di piogge violente, come quelle che si sono verificate ultimamente. "Tutti – hanno dichiarato i civici - abbiamo davanti a noi le immagini drammatiche delle alluvioni degli ultimi giorni in Emilia Romagna. Tutti noi sappiamo che è dovuto anche ai cambiamenti climatici in atto e che il fenomeno pare in crescita.

Ma tutto ciò non sia una scusa. Ci sono opere di manutenzione dei nostri corsi minori che possono e devono essere fatte, e al più presto. Anche nel nostro territorio comunale e in modo continuo, non occasionale come troppo spesso è accaduto. Anche perché i cittadini pagano ogni anno una apposita tassa per questo". Nei giorni scorsi una bomba d’acqua ha inoltre causato degli allagamenti sulla strada di Santa Lucia, che collega San Giovanni con Cavriglia. In quell’occasione gli argini del borro dei Frati non hanno retto all’ingente portata d’acqua che in pochi minuti si è riversata sul torrente. Il fango ha così invaso la carreggiata impedendo il transito dei veicoli.

L’arteria è stata poi chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e riaperta soltanto alcune ore dopo la forte ondata di maltempo. Non è però la prima volta che il borro dei Frati esonda.

A settembre scorso, infatti, nove mesi fa, un potente nubifragio abbattutosi sul Valdarno provocò l’allagamento della provinciale di Santa Lucia all’altezza dell’incrocio per Montecarlo e l’esondazione del Vacchereccia in prossimità di Ponte alle Forche, invadendo la strada all’altezza del lottizzo Melograno. Da qui le domande e le preoccupazioni del gruppo d’opposizione, che punta il dito verso gli enti preposti alla pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua. "Siamo sicuri – si è chiesto lo schieramento guidato da Claudio Lalli - che non ci siano altre cause? A giudicare dallo stato del canale Battagli i rischi sembrano alti e sarebbe il caso di provvedere immediatamente".