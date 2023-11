All’Accademia del Poggio di Montevarchi prosegue il ciclo di incontri organizzato da Slow Food

Arezzo, 30 novembre 2023 – Il prossimo sabato 2 Dicembre, alle 17:30 presso la Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzati da Slow Food Valdarno di Sopra, realtà con la quale l’Accademia collabora da molti anni in maniera proficua. Gli incontri sono dedicati a temi attuali, quali ad esempio la difesa della biodiversità, i sistemi di produzione sostenibile, l’agro ecologia, il cambiamento climatico. Sabato sarà presentato il libro di Francesco Sottile “Dalla parte della natura. Capire gli ecosistemi per salvare il nostro futuro”.

L’autore insegna Coltivazioni arboree e Arboricoltura speciale presso l’Università di Palermo. È responsabile di un progetto dedicato alla conservazione della biodiversità frutticola e si è occupato di progetti nazionali per Mipaf e Miur. Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, Nicholas Bawtree, direttore di Terra Nuova Edizioni, e Lorenzo Tanzini, presidente dell’Accademia Valdarnese del Poggio, dialogheranno con l’autore. Anche in questa occasione, dopo l’incontro ci sarà la cena con l’autore per tutti coloro che avranno voglia di scoprire e condividere i sapori della terra