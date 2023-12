Alla Verna sui passi di Francesco. Così si apre l’anno delle stimmate

Un’agenda fatta non solo di date e orari, ma di volti, dialoghi, storie. è il passepartout con il quale Migliavacca un anno fa è arrivato ad Arezzo, salendo a piedi dal Corso, fino in Duomo dove la notte di Natale celebrerà la solennità della festa liturgica. Il 25 dicembre, la Messa in Cattedrale (alle 10,30) apre un altro link dell’agenda di Migliavacca nei giorni più attesi dell’anno, quelli carichi di solidarietà e partecipazione. Il 26 dicembre il vescovo sarà in visita a Oliveto per condividere con i fedeli le emozioni del presepio vivente che impegna l’intera comunit à e per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale dopo l’intervento di restauro. L’anno nuovo comincia il 2 gennaio e porta il vescovo Andrea ancora in mezzo alla gente, questa volta tra il popolo dei giostrai. Tutti insieme, nella Messa alle 11.30. Tra gli appuntamenti clou, quelli sottolineati con l’evidenziatore, c’è la celebrazione alla Verna per l’avvio dell’anno dedicato all’ottavo centenerio delle stimmate, ricevute da San Francesco proprio sul Sacro Monte. Sarà un evento che aprirà le iniziative commemorative che accompagneranno la ricorrenza. Due giorni dopo, di nuovo in città e tra la gente. Nell’agenda di Migliavacca c’è l’assemblea sinodale nella parrocchia di San Leo. Il 9 gennaio c’è un aereo che lo attende per un viaggio in Bangladesh con alcuni seminaristi.

LuBi