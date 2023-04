Alla scoperta delle meraviglie nascoste in città

SANSEPOLCRO

Si chiama "Vivi Sansepolcro, meraviglie nascoste" e ha preso il via ieri. L’iniziativa intende valorizzare le bellezze di Sansepolcro proporle a coloro che sono curiosi di conoscere la storia della città, raccontata direttamente dai protagonisti di ogni singola realtà. Prima della partenza per le visite guidate che hanno visto protagoniste le realtà del museo civico, del Cesq Centro Studi sul Quaternario e della Biblioteca della Resistenza, è stata scattata una inaugurale foto di gruppo in cui erano presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto e che nel corso dei prossimi mesi apriranno le porte delle proprie sedi ai turisti appassionati di arte, storia, cultura e tradizioni.

L’evento – lo ricordiamo – è organizzato dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con l’Ufficio Turistico della Valtiberina (nella foto Manuela Malatesta). Fino alla fine dell’estate saranno molti gli appuntamenti a cui poter prendere parte. Un mondo di storie che girano attorno alle grandi opere di Piero della Francesca e che spaziano dalla preistoria all’arte contemporanea, dalla spiritualità alla tradizione locale. Percorsi suggestivi per scoprire le meraviglie di Sansepolcro, quelle nascoste, visitabili grazie ad un progetto che le rende volta per volta protagoniste di appuntamenti dedicati. Per informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio turistico e il calendario degli appuntamenti sarà consultabile sul sito www.meetvaltiberina.it.