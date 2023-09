Alla "Sansepolcro . Art Gallery" la mostra di Lanari

Dopo il successo dell’inaugurazione di sabato 9 settembre e la successiva, continua frequentazione di cittadini e visitatori alla mostra che sta caratterizzando il debutto nella città di Piero della "Sansepolcro Art Gallery" di Marcello medici e Stefano Vannini, si apre la seconda e ultima settimana della personale di un artista molto amato e apprezzato nel territorio di Sansepolcro, il pittore e incisore Roberto Lanari, le cui opere, in questo caso tutte incentrate su ritratti di animali, rimandano a vari periodi del suo percorso creativo ma tutte sono caratterizzate da una grande sapienza tecnica, da eleganza e rigore formale uniti a una notevolissima forza espressiva. Ancora una volta Lanari chiama direttamente l’osservatore a partecipare alla sua proposta artistica, tanto che pubblico e critica sono rimasti colpiti dalla limpidezza e dallo stile inconfondibile di questo Autore, la cui esposizione prosegue fino a venerdì 22 settembre. L’esito di questo primo approccio con la nuova galleria, situata in via XX Settembre 15, sta già confermando quanto fosse necessaria a Sansepolcro la presenza di un’iniziativa come quella di una nuova galleria d’arte di livello come questa. Ancora fino al 22 settembre per ammirare i lavori di Roberto Lanari, artista raffinato e originale.