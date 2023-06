Alla ricerca del centro perduto

Saranno affidate ancora una volta a Davide Parsi e Francesco Rossi le speranze del quartiere di Porta del Foro. Nonostante un 2022 travagliato, i due giostratori sono stati confermati dal Consiglio direttivo.

Parsi, 33 anni compiuti da poco, ha disputato otto edizioni, debuttando da titolare il 17 giugno 2017 in coppia con Andrea Vernaccini.

Ha vinto la Giostra del Saracino nel giugno 2019 insieme a Gabriele Innocenti. È anche l’ultima vittoria del quartiere giallocremisi. Nell’edizione successiva, ha colpito il suo primo e unico centro, reso vano poi dal 2 di Innocenti. Nella vita, lavora in un’azienda di trasporti.

Francesco Rossi, detto Tallurino, invece, disputerà solo la sua terza Giostra nonostante i trent’anni di età: ha infatti debuttato nel giugno scorso dopo tanti anni come riserva per Porta Sant’Andrea, con cui ha vinto ben quattro edizioni della Prova generale.

Non ha mai vinto la Giostra e non ha ancora mai colpito il "pomodoro". Lavora in una ditta orafa di Arezzo.