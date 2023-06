Alla Pieve ferita serve l’Arezzo che fa squadra

Da quasi settecento anni è il simbolo di Arezzo perché spicca all’orizzonte. Gli aretini la chiamano semplicemente la Pieve ed è una delle chiese più amate anche perché al suo interno sono conservate le reliquie di San Donato. Ha ragione don Alvaro Bardelli che fra qualche settimana festeggia i cinquant’anni da parroco. Il suo appello per salvare la Pieve di Santa Maria arriva quando la città è distratta dal maltempo e della Giostra. Il cedimento dei giorni scorsi sembra sotto controllo e l’imbracatura speciale dovrebbe evitare nuovi crolli. Ma non si può vivere alla giornata, né sottovalutare le condizioni di salute di un tesoro della città. Che per una volte deve imparare a fare squadra per difendere il suo campanile-simbolo.

f.d’a.