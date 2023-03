Alla Moretti via alle ferie solidali Scambi tra colleghi: l’azienda rilancia

di Maria Rosa Di Termine

Siglato il primo accordo integrativo alla Moretti di Meleto Valdarno impresa leader in Italia nel settore del commercio dei dispositivi medici. A firmare l’intesa la Rappresentanza sindacale aziendale e la Filcams Cgil di Arezzo che definisce l’esito della trattativa positivo per due ordini di motivi: da un lato porterà indubbi benefici ai 50 dipendenti e dall’altro è la testimonianza che nuovi modelli di relazioni sindacali volte al dialogo costruttivo sono possibili. In particolare, spiega Lorenza Vaselli, dirigente provinciale della Filcams, sono previsti un premio di produzione,l’incremento dei buoni pasto e "le parti hanno dato importante rilievo alla formazione, al tema della salute e della sicurezza, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle ferie solidali". E proprio quest’ultimo aspetto colloca l’azienda cavrigliese ancora una volta ai vertici per la lungimiranza e le scelte che non dimenticano il "lavoratore persona". Gli addetti, infatti, potranno cedere, a titolo gratuito, i loro giorni di ferie ad un collega che si trovi in malattia o alle prese con un infortunio grave oppure sia chiamato ad assistere componenti della famiglia o parenti entro il primo grado con necessità di cure particolari. E ad ogni ora messa a disposizione dal dipendente se ne sommerà una e mezzo dell’azienda, "nello spirito – riprende la sindacalista - di favorire i principi di solidarietà e mutualistici all’interno dei luoghi di lavoro".

Una novità sperimentata da una realtà imprenditoriale che già in passato si era distinta per la sensibilità verso le proprie maestranze e nei confronti del territorio in cui opera. Basti ricordare la maxi fornitura di mascherine nel pieno della prima ondata pandemica da Covid-19. Era il marzo del 2020 quando i vertici dell’industria cavrigliese riuscirono a far arrivare in Valdarno centomila dispositivi di protezione individuale chirurgici certificati. Una merce in quel periodo rara e introvabile che fu reperita grazie agli ottimi rapporti internazionali della società valdarnese con i fornitori cinesi e distribuita agli operatori dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, ai vari corpi di Polizia e ai volontari delle Misericordie impegnati nei servizi socio-sanitari. Né vanno dimenticati nel gennaio successivo il bonus di 500 euro assegnato a tutti i dipendenti come segno di riconoscimento per il lavoro svolto durante i mesi difficili della pandemia garantendo continuità nell’approvvigionamento del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici indispensabili per contrastare la diffusione del Coronavirus e la costante attenzione per le attività del comprensorio a fianco della cultura, del volontariato e dello sport.