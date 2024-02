Alla Masaccio il "Dada" è tratto. La lezione si mette in movimento

Sei mesi esatti dall’inizio dell’anno scolastico che per noi della Media Masaccio ha comportato l’arrivo di una grande novità: il progetto DADA.

"Una rivoluzione nel modo di stare a scuola", ci è stato detto quando a settembre la Masaccio ci ha mostrato un volto completamente diverso dal passato.

In concreto quali sono stati i cambiamenti? L’aspetto innovativo principale della Didattica per Ambienti Di Apprendimento (perchè questo è il significato della sigla), riguarda la disposizione delle aule e le classi di appartenenza. Se prima gli alunni erano assegnati ad un locale specifico e l’insegnante doveva spostarsi, ora la situazione si è capovolta, dando modo al singolo prof di personalizzare e abbellire il proprio spazio garantendo ai ragazzi un maggior benessere durante le attività.

A dire il vero alcuni docenti si sono impegnati veramente tanto, creando persino angoli relax che permettono di staccare la spina e di ritrovare in seguito la concetrazione.

Va aggiunto che ogni classe dell’istituto è stata intitolata ad un personaggio rappresentativo nella materia insegnata, un "testimonial" scelto come sponsor in ambito storico, letterario, scientifico - tecnologico, linguistico, religioso, artistico e anche musicale, ricordando la vocazione dell’istituto. Non solo, perchè è nata l’aula della legalità, dedicata a Giovanni Falcone, dove si riunisce ogni mese il Consiglio dei Ragazzi, il nostro "Parlamento".

Un progetto mai visto prima, dunque, apprezzato anche dai professori: "All’inizio – spiega Michela Martini, docente di Lettere – c’era qualche titubanza e invece l’idea già sviluppata da altri istituti nel territorio valdarnese è stata subito condivisa. Soprattutto dai ragazzi, compresi quelli che hanno alcune difficoltà. Acquistano autonomia, indipendenza e senso di responsabilità, muovendosi da soli da un lato all’altro del plesso".

La DADA, dunque, ha fatto centro e gli insegnanti del Comprensivo sangiovannese hanno accettato volentieri la sfida di rinnovare il modo di fare lezione, superando anche la preoccupazione per la gestione degli aspetti organizzativi, come sottolinea la vice preside Elisabetta Palagi: "Prima di cominciare ci siamo confrontati con colleghi di scuole che da tempo portano avanti il progetto. Adesso gli studenti si dimostrano più propositivi, anche nelle ore finali della mattinata, più reattivi e meno stanchi. Merito del movimento da una classe all’altra. Lo confermano autorevoli studiosi di Neuroscienze".