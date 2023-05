All Stars Arezzo vince la prova di orienteering ai Play The Games di Lucca

Arezzo, 3 maggio 2023 – All Stars Arezzo Onlus in trasferta a Lucca per una nuova tappa dei Play The Games.

L’evento sportivo e sociale del circuito Special Olympics ha configurato una positiva esperienza di autonomia, confronto e inclusione per nove ragazzi del progetto MATP - Motor Activities Training Program che, promosso all’interno dell’Istituto di Agazzi, ambisce a sviluppare la pratica sportiva per persone con gravi e gravissime disabilità intellettive associate a disabilità fisiche o sensoriali.

Questo programma prevede lo svolgimento di giochi e attività motorie funzionali allo sviluppo di competenze utili per la vita quotidiana che, per la prima volta, sono state messe alla prova in una vera e propria manifestazione di spessore nazionale quale i Play The Games che hanno proposto un variegato programma di attività.

Particolari soddisfazioni sono arrivate dalla prova di orienteering sviluppata nel centro storico di Lucca: tutte le squadre presenti hanno ricevuto una mappa e hanno vissuto una camminata a passo lento con l’obiettivo di trovare i vari punti indicati nel minor tempo possibile, con gli atleti di All Stars Arezzo Onlus che hanno meritato il primo posto.

Questa gara, sviluppata in un contesto ludico, era motivata dalla volontà di stimolare diverse abilità fisiche, cognitive e sociali nei partecipanti, permettendo loro di misurarsi in un contesto innovativo e impegnativo. Un positivo momento di incontro è stato condotto con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie coinvolte nel progetto “Young Athletes” di Special Olympics che, nelle piazze e nelle vie della città, hanno condiviso giochi, esercizi e attività motorie adattate alle caratteristiche dei ragazzi con gravi disabilità intellettive del progetto MATP per favorire un’occasione di reciproco arricchimento.

Dal punto di vista sportivo, inoltre, i Play The Games sono stati scanditi da una gara nazionale di bowling, una disciplina su cui All Stars Arezzo Onlus sta muovendo i primi passi in virtù del sostegno del Bowling Arezzo in via Galvani. Sport, salute e benessere: la manifestazione di Lucca è stata ulteriormente arricchita dall’allestimento di un “Punto Salute” da parte dei Lions Club che hanno erogato visite mediche specialistiche gratuite per la cura di sé e la prevenzione di numerose patologie.

Questo servizio è stato condotto anche con il contributo volontario di alcuni professionisti dell’Istituto di Agazzi quali la neurologa Alessia Biasella e i fisioterapisti Marta Innocenti e Massimo Valtriani che hanno effettuato screening e fornito utili consigli anche per gli atleti Special Olympics.

«I Play The Games di Lucca - ribadisce Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, - hanno rappresentato una preziosa opportunità per i ragazzi con gravi disabilità intellettive del MATP per cui l’attività sportiva e motoria diventa realmente un’opportunità di sviluppo e mantenimento delle proprie capacità, di socializzazione, di integrazione e, soprattutto, di autonomia».