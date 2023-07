Alice Pasquini Colora Pieve Santo Stefano, Inaugurato Intervento di Rigenerazione Urbana

PIEVE SANTO STEFANO

L’arte di Alice Pasquini, tra le italiane più acclamate della scena internazionale, colora Pieve Santo Stefano: è stato inaugurato ieri mattina alla palestra comunale di Pieve Santo Stefano l’intervento di rigenerazione urbana attraverso la street art e il coinvolgimento dei giovani della scuola primaria, progetto sviluppato dall’associazione stART-Open your eyes di Gian Guido Grassi per il consiglio della Regione Toscana, in sintonia con le linee della legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Claudio Marcelli, l’assessore Luca Gradi; il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci e il curatore del progetto, Gian Guido Grassi. Progetto che tra i partner tecnici annovera Caparol center e che si inserisce in una iniziativa più ampia, il cui obiettivo è quello di contribuire alla rigenerazione degli spazi urbani attraverso l’arte contemporanea.

Il lavoro di Pasquini è stato preceduto da un momento partecipativo, che ha coinvolto la Proloco e il suo presidente Alessio Cipriani e da un percorso didattico di incontro e confronto con i ragazzi e le ragazze della scuola primaria "Carlo Salvetti" insieme alla docente Michela Leonardi, con i quali è stata condivisa l’idea del bozzetto. L’opera nasce per valorizzare una delle feste più importanti di Pieve Santo Stefano, ovvero quella della Madonna dei lumi che cade l’8 settembre, durante la quale tutto il paese viene illuminato.