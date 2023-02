"Alfredo libero e guerra allo Stato" Striscione per Cospito in zona carabinieri

AREZZO

"Alfredo libero e guerra allo Stato": è la scritta apparsa in uno striscione, affisso ieri mattina da ignoti su uno degli edifici lungo via dei Carabinieri, non lontano dalla Questura, vicino al supermercato Eurospin. Un lenzuolo bianco con la scritta a caratteri cubitali neri ha fatto la sua comparsa su uno dei palazzi, realizzati per alloggi e uffici, ma in buona parte incompiuti, ormai finiti all’asta. Arriva anche ad Arezzo quindi la protesta a sostegno dell’anarchico Alfredo Cospito, il 55enne della federazione anarchica informale, contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto e che il governo ha deciso di non revocare.

Cospito sta scontando condanne per la gambizzazione nel 2012 del dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi e per l’attentato del 2006 alla scuola allievi Carabinieri di Fossano. Il 55enne è in carcere dal 2013, ma solo lo scorso anno è stato trasferito al 41-bis, solitamente utilizzato contro i mafiosi per prevenire il contatto del boss con l’organizzazione esterna, sotto richiesta del procuratore generale, che lo ha accusato di "strage politica".

Intanto nelle ultime ore è stato minacciato di morte il Ministro Nordio ed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l’Ue a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. Manifestazioni, occupazioni, alcune degenerate anche in scontri, stanno andando avanti da settimane in tutta Italia. Prima Milano, poi Roma, ma anche Napoli. Ieri mattina la segnalazione dello striscione è arrivata, intorno alle 8, al centralino d’emergenza della questura aretina. Sul posto le pattuglie della Volante che hanno provveduto a rimuoverlo, con l’ausilio dei vigili del fuoco. Le indagini per risalire agli autori del gesto sono ora nelle mani della Digos.