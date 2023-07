Alessandro, 16enne eroe, tra i grandi impietriti dalla paura, lui ha superato se stessi

Eravamo impietriti dalla paura". È uno dei passaggi chiave della storia di Alessandro, il ragazzo di 16 anni riuscito con sangue freddo a salvare un uomo. Intorno tanti adulti, genitori, nonni. Bloccati di fronte a quello che stava succedendo. Uno spazio nel quale Alessandro si è infilato a fionda, diventando l’eroe del giorno. Ma che nasconde un altro passo in avanti. Quante volte ammettiamo i nostri limiti o confessiamo di avere paura? Quasi mai: tutto è costruito sull’apparenza, tutto torna anche se non torna niente. Stavolta no, sono stati i "grandi" a confessare di non farcela. E proprio stavolta i giovani hanno superato se stessi. Nella vita ci vuole anche chi chieda aiuto o sia capace di farsi da parte. Piccoli eroi, in fondo, anche loro.

