Alessandra Benedetti insegnerà canto moderno e lirico ai biturgensi

SANSEPOLCRO

Un acquisto significativo per il Centro Studi Musicali della Valtiberina di Sansepolcro. Si tratta di Alessandra Benedetti (nella foto), che insegnerà cento moderno, lirico e da camera, contribuendo così ad arricchire la già ampia offerta formativa e la già autorevole rosa dei docenti. Benedetti, tifernate, ha dapprima studiato pianoforte per poi dedicarsi al canto con il maestro Lorenzo Testi e con Donatella Debolini. Si è diplomata al conservatorio "Pergolesi" di Fermo e ha frequentato il corso di perfezionamento con il maestro Rudolf Knoll. Un ricco percorso che l’ha portata ad avviare una interessante carriera, con diversi riconoscimenti ottenuti per la sua voce di soprano, così come tanti sono stati i concerti.

Fra le parti interpretate, anche quella di suor Angelica nell’omonimo di brano di Giacomo Puccini. A Sansepolcro, dove vi sono giovani specializzati in canto lirico, la sua presenza potrà dare ulteriore impulso a questa tradizione.