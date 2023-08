Aldo Gnaldi, chi era l’uomo morto nell’incidente di Arezzo

Arezzo, 31 agosto 2023 – Si chiamava Aldo Gnaldi e aveva 73 anni l’uomo morto nel tremendo incidente avvenuto alle porte di Arezzo nel pomeriggio di giovedì 31 agosto. C’è stato uno scontro frontale tra la macchina dello stesso Gnaldi e il mezzo di una quarantenne.

L’impatto è stato molto violento e per l’uomo non c’è stato niente da fare. La donna è stata invece trasportata in ospedale in gravi condizioni. Aldo Gnaldi era originario di Anghiari ma viveva a Arezzo. Era un artigiano ed era specializzato in impianti elettrici. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto. L’altro mezzo era una Volkswagen Golf.

E’ la polizia municipale adesso a indagare sull’incidente e stabilire quali siano state le cause. Lo scontro è avvenuto lungo la tangenziale di Arezzo, all'altezza dello svincolo verso la zona industriale di Pratacci.

L'incidente ha provocato la chiusura della tangenziale sul tratto interessato allo scontro, per permettere i rilievi e la ripulitura del fondo stradale dopo una fuoriuscita di gasolio da una delle due auto.