Da oggi al 7 luglio la Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi, ospita "Alchimie visive", doppia personale di Elia Fiumicelli e Silvia Pavarini a cura di Silvia Rossi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito. Oggi alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale. La mostra è il secondo appuntamento di "Mappature 24 – Geografie dell’arte contemporanea", rassegna che da marzo a novembre 2024 porterà in Casentino mostre, performance e altri eventi artistici e culturali.

La Galleria SanLorenzo Arte è orgogliosa di presentare "Alchimie visive", una straordinaria esposizione che mette in dialogo le opere di due talentuosi artisti – Elia Fiumicelli e Silvia Pavarini – e offre uno sguardo intimo sui linguaggi di due personalità uniche. Per l’occasione i pittori si fondono in un’armonia unica di forme, colori e significati. "Attraverso una narrazione visiva coinvolgente – sottolinea la curatrice Silvia Rossi, – gli artisti esplorano il delicato equilibrio tra natura e creatività, tra intimità emotiva e ricerca estetica. Grazie ai loro dipinti scopriamo mondi interiori ricchi di simbolismo e suggestione, dove il linguaggio delle forme e dei colori diventa veicolo di profonde emozioni e riflessioni". I vibranti lavori di Elia Fiumicelli trasmettono un senso di vitalità e comunicazione. Artista non udente, parte della sua intensa ricerca verte proprio sulla necessità di esprimersi. Quest’ultima viene irradiata attraverso l’inserimento di parole espresse con la lingua dei segni, utilizzando le mani delle sue muse dipinte.

Dall’altra parte, le opere di Silvia Pavarini raffigurano ritratti di personaggi fiabeschi amalgamati a elementi naturali, trasmettendo un senso di pace e invocando la necessità di riconnettersi con se stessi. I dipinti invitano in un luogo incantato e sognante, dove emozioni e natura si fondono in un’unica armonia poetica. "Alchimie visive" offre un’esperienza emozionante e ricca di significati nella complessità dell’arte.