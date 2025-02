Albo d’oro delle vittorie: in testa i Rustici

L’agguerritissima gara tra i cantieri foianesi prende il via. Impossibile, come ogni anno, fare pronostici, ma già oggi le creazioni di Nottambuli, Azzurri, Rustici e Bombolo saranno sottoposti al giudizio, inappellabile, della giuria. Si tratta di cinque giurati (un pittore, uno scultore, uno scenografo, un critico d’arte e un giornalista) che sono designati da un notaio individuato ad hoc dal presidente dell’associazione del Carnevale. Proprio questa domenica metteranno al sicuro, nella cassaforte, il loro giudizio sui carri, mentre la settimana prossima giudicheranno la mascherata. Intanto diamo un’occhiata all’albo d’oro della manifestazione.

Chi al momento guida la classifica per il titolo di miglior carro sono i Rustici. Per i biancoblu le vittorie sono ben 27, l’ultima che è stata portata a casa proprio lo scorso anno con il carro "Terapia D’Urto". Segue al secondo posto il cantiere Bombolo che nel 2022 e nel 2023 aveva inanellato due vittore consecutive. Per loro le coppe complessive sono 15. Fermi, entrambi a 13 vittore gli altri due cantieri Nottabuli e Azzurri con 13 vittore conquistate a testa. Per i Nottambuli la vittoria manca ben dal 2017 mentre per gli azzurri dal 2018 quando la conquistarono con il loro carro "Fuori dall’incubo". I giurati voteranno già questa domenica ma l’esito del loro verdetto rimarrà top secret fino all’ultima domenica di festa quando dopo l’ultimo corso mascherato verrà data lettura del vincitore. Ad ogni primo posto ottenuto da un cantiere nella scheda di un giurato corrispondono 5 punti, 3 per ogni secondo, 2 per ogni terzo e 1 per ogni quarto. Sommando i punteggi verrà poi calcolata la classifica finale.