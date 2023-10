Alberi pericolosi. Il caso in consiglio

MONTEVARCHI

Nessun danno a persone o cose ma l’opposizione, una volta per tutte, vuole vederci chiaro per l’incolumità del cittadino. A causa del maltempo nei giorni scorsi, infatti, è caduto un albero all’interno del giardino pubblico prospiciente Via Fratelli Cervi a Montevarchi. L’evento ha, naturalmente, causato forti malumori e preoccupazioni e, in ragione e di ciò, i gruppi consiliari del Pd e di Avanti Montevarchi-Europa Verde hanno chiesto delucidazioni all’amministrazione comunale tramite un’interrogazione: "La corretta cura del verde pubblico e in modo particolare quella del patrimonio arboreo cittadino – affermano Elisa Bertini e Fabio Camiciottoli – rappresentano un obbiettivo e una necessità ambientale per i tanti risvolti positivi che incidono direttamente sulla vivibilità dei luoghi in primis nella nostra città". I consiglieri di minoranza puntano poi l’indice su un altro aspetto: "All’interno della pianta organica dell’amministrazione comunale non risultano figure tecniche specifiche atte alla gestione e valutazione del patrimonio arboreo e ambientale della nostra città. È stata anche rigettata la richiesta che venisse inserito un funzionario tecnico dottore in agraria eo forestale a cui demandare la valutazione e gestione del verde e dei parchi urbani".

Bertini e Camicciotoli ricordano poi "come la non corretta gestione del patrimonio arboreo come la non corretta procedure di taglio, specialmente quando si realizzano tagli tipo ‘Capitozzatura’, indeboliscono le piante rendendole più vulnerabili ed esposte a malattie" e alla luce di tutto questo chiedono, all’amministrazione stessa, quali siano state le ragioni della caduta, assieme alle successive azioni intraprese, se è stato fatto un monitoraggio sullo stato di salute delle piante di alto fusto presenti nel territorio.

M.B.