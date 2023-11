Alberi di Natale da record. Oltre 500 mila in viaggio

di Sonia Fardelli

Il paese mette in mostra e in vendita i suoi gioielli più belli. Domani si terrà per l’intera giornata l’evento Aspettando il Natale con vendita di abeti bianchi e tanti altri prodotti alimentari e artigianali a chilometri zero, dalle mele autoctone alla farina di castagne, ai salumi e formaggi. Ma sicuramente da protagonista la farà l’abete bianco, il vero simbolo di questo piccolo paesino e che da qui arriva in tutto il mondo. Ogni anno dal Casentino partono per la penisola, ma anche per i paesi stranieri oltre 500mila alberi di Natale. Questa coltura è particolarmente importante nei comuni e Castel San Niccolò, dove l’abete natalizio si produce da generazioni, così come nei comuni di Pratovecchio-Stia e Poppi. Da uno studio fatto da Coldiretti nella vallata, le superfici interessate sono di circa 300 ettari. La produzione di alberi di Natale è molto importante per l’economia di questi piccoli comuni e contribuisce a mantenere una presenza umana fondamentale per la prevenzione dei rischi idrogeologici e da incendio. Gli addetti dedicati alla filiera in Casentino, dalla fase di coltivazione a quella di preparazione e commercializzazione, è di almeno 60 persone.

Altra importante funzione della coltivazione di questi alberi di Natale è quella di eliminare l’anidride carbonica presente nell’aria. Le produzioni del Casentino garantiscono il sequestro almeno di 23,5 tonnellate di Co2 dall’atmosfera. Secondo la National Christmas Tree Association, un acro coltivato ad abeti natalizi (circa 4000 mq) produce ossigeno per 18 persone, pertanto, un ettaro ne produce per 45. In Casentino ci sono in coltivazione circa 100 ettari di alberi di 3-6 anni di età (non considerando quelli più piccoli) i quali forniscono ossigeno a circa 4.500 persone. E domani si potranno trovare in vendita lungo le strade , insieme a tanti altri prodotti tipici. Sarà possibile fare degustazioni, ad esempio della tipica "pulenda alla montemignanese" con farina di castagne, ma anche di salumi, formaggi e schiacciate. Animazione per i bambini con la Casa di Babbo Natale e gli zampognari.