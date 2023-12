Alberi di Natale, affare milionario. Coltivazione record su 300 ettari

di Sonia Fardelli

Torna di moda l’albero naturale di Natale. Secondo un’indagine fatta da Coldiretti quest’anno troverà spazio nelle case di 3,5 milioni di famiglie. Una tendenza che va a premiare anche i vivaisti casentinesi che hanno molto investito in questa produzione. Tanto che ogni anno partono dal oltre 500mila alberi di Natale. Frutto di una coltivazione che si estende su circa 300 ettari di terreno e che vede impegnate numerose maestranze in tutta la vallata.

La spesa media degli italiani per l’albero vero è quest’anno di 38 euro anche se secondo Coldiretti oltre un cittadino su due (57%) contiene il budget sotto i 30 euro, un altro 15% si orienta tra i 30 e i 50 euro, ma c’è anche un 13% che spenderà fino a 100 euro, e chi andrà addirittura oltre. I prezzi degli alberi di Natale naturali variano a seconda dell’altezza e delle varietà: si parte dai 10 euro per arrivare fino a 200.

"L’albero naturale - spiega Coldiretti - concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente poiché è coltivato soprattutto nelle zone montane e collinari in terreni marginali altrimenti destinati all’abbandono e contribuiscono a migliorare l’assetto idrogeologico delle colline ed a combattere l’erosione e gli incendi".

Una scelta estetica, ma anche di sensibilità e rispetto verso l’ambiente. "L’albero finto – precisa Coldiretti – è anche inquinante poiché impiega oltre 200 anni prima di degradarsi nell’ambiente. Un abete artificiale di circa 1,90 metri ha un’impronta di carbonio equivalente a circa 40 chili di emissioni di gas serra, che è più di 10 volte quello di un albero vero.

A determinare la maggior parte dell’impronta di carbonio dell’albero di plastica è la sua fabbricazione, a partire dal petrolio alla quale si aggiungono le emissioni industriali derivanti dalla produzione dell’albero e la spedizione per lunghe distanze prima di arrivare al negozio, se si tiene conto che la maggioranza ha origine in Cina a circa novemila chilometri di distanza dall’Italia, senza dimenticare che contribuisce alla diffusione delle microplastiche nel suolo, nelle acque e nella catena alimentare". Sempre meglio dunque per Coldiretti scegliere un albero naturale di Natale e con alcuni consigli si riesce a farlo "sopravvivere" anche in casa.

"Tra le mura domestiche l’albero vero va sistemato – continua la Coldiretti – in un luogo luminoso, fresco, lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni e al riparo da correnti d’aria o folate di vento. Vanno inoltre evitati gli addobbi pesanti per non spezzare i rami ed è bene non spruzzare neve sintetica e spray colorati perché l’albero è vivo e respira. La terra nel vaso va mantenuta umida, ma non eccessivamente bagnata, con l’utilizzo di un nebulizzatore, che potrebbe essere applicato anche ai rami in assenza di fili elettrici". Al termine delle festività è bene informarsi se ci sono presso il rivenditore, il Comune o il Corpo forestale dello Stato centri di recupero.