Alberghi strapieni come a Natale Posteggi extra, le notti mondane

di Alberto Pierini

Alzi la mano chi ha bisogno di una camera. Abbassatela pure, sono finite. Per stasera dormire ad Arezzo diventa difficile come a Capri la notte di Ferragosto. L’oro traina da anni lo sviluppo aretino, si è preso sulle spalle anche la ripresa dopo la pandemia: e ora ci traghetta fino a Capri. Alberghi al tutto esaurito. Dalla Fondazione Intour ci confermano medie di occupazione intorno al 95%, che in pratica equivale al tutto esaurito.

Tecnicamente i siti specializzati indicano due opzioni per stasera: entrambe fuori città e potrebbero anche essere state vendute su piattaforme alternative. Siamo ad un overbooking all’altezza della città di Natale, a tratti superiore. Ed è un dato che ha in sè un valore doppio: chi arriva, sia esso buyer o operatore, non se la cava con una notte. Quasi sempre ne deve schiacciare qui almeno quattro, se non addirittura cinque prendendosela comoda martedì.

Quindi il contrario esatto del "mordi e fuggi". Un altro fenomeno che ci riporta indietro al pre-pandemia: o meglio avanti, un po’ come già il fatturato e l’export hanno fatto.

A "mali" estremi, estremi rimedi. Ad esempio sul fronte parcheggi. Si sa, quello di Arezzo Fiere da solo non basta neanche per un expo di medio livello: figuriamoci per l’oro. Due le altre aree esplicitamente indicate: le Caselle e il piazzale ex Ipercoop, che tra l’altro stasera si dovrà dividere tra supermercato, Oro Arezzo e spettacolo di Pieraccioni al Tenda. Dai due piazzali, divisi tra loro a piedi solo da un ponte sospeso, le navette porteranno i protagonisti al Palaffari.

L’altra bretella è quella tra la città e i padiglioni. Le nuove linee di Tiemme (per la cronaca la N e la M) con fermata nei dintorni, le navette, il servizio taxi mobilitato per l’occasione, dalla Stazione fino alle corsie a 18 carati. Non siamo al top, è chiaro che la struttura espositiva ha bisogno di un potenziale di sosta tutto suo ben più ampio. E’ l’ennesima conferma degli interventi che ci vorranno.

Anche perché Oro Arezzo chiama e la città risponde. Non ci sarà la Gold Night, l’evento in centro con i negozi aperti fino a mezzanotte. Ma due eventi mondani sì, di quelli da segnare sul calendario. Stasera alle 19 sulla terrazza di Fraternita con vista su piazza Grande. Organizzato da Ieg, con la supervisione estetica, come tutto il resto, di Beppe Angiolini. Angiolini che domani sera passerà al ruolo di padrone di casa: nel suo palazzo della moda in cima al Corso secondo cocktail, sempre alle 19, incastonato nella serata di Premiére. Ospiti, specialisti, buyers e vip a sorpresa. Sempre stasera il prologo della festa sarà il nuovo lancio del Museo dell’Oro, con la presentazione del catalogo.

Mentre Arezzo Fiere si trasforma in una "nave da crociera": non solo il viaggio ma luoghi ristoro, due i locali aperti no-stop, dieci bar, una sala destinata alla preghiera e le altre per i convegni. E senza l’orchestrina del Titanic: no, la nave dell’oro non deve affondare.