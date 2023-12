Al volante ubriachi e drogati: denunciati

Ben cinque le denunce dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro al termine di un servizio coordinato, che l’altra notte ha coinvolto anche Monterchi e Anghiari. Due persone sono state fermate a bordo delle rispettive autovetture e controllate con l’etilometro ed entrambe sono risultate positive all’uso di sostanze alcoliche. Si tratta, nello specifico, di un 21enne e di un 44enne, residenti a Città di Castello e deferiti alla competente Autorità Giudiziaria aretina per guida in stato di ebrezza alcolica. Un altro uomo di 39 anni è stato invece sorpreso alla guida di autoveicolo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e l’accertamento è avvenuto tramite le analisi eseguite nell’immediatezza all’Ospedale della Valtiberina di Sansepolcro. Un 33enne di origine rumena, che è stato trovato alla guida di autoveicolo senza avere mai conseguito la patente è stato di conseguenza denunciato in stato di libertà, Infine, un 19enne che veniva trovato in possesso di grammi 0,34 di hashish, è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti; la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Per il servizio, finalizzato anche alla prevenzione dei reati predatori che destano particolare allarme sociale, quali furti in abitazione, sono stati impiegati 10 carabinieri con l’utilizzo di 5 autovetture.

C.R.