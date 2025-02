Al Virginian i provini della vita in "5 minuti"

Stasera alle ore 21 al Teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo, va in scena lo spettacolo "5 minuti", con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza per il testo e la regia di Mario Mascitelli. Quanto dura, in media, un provino? 5 minuti. A volte una vita. Tutti quelli che almeno una volta nella vita hanno dovuto sostenere un provino o un colloquio di lavoro, quel "tempo sospeso" lo conoscono bene.

E’ come se la vita si fermasse in quella frazione temporale e aprisse un varco, una sliding door che ti può far cambiare per sempre. E poi riprendersi dalla delusione se il provino va male o elevarsi al settimo cielo se invece va bene.

E’ la vita. Ma se uno poi non si riprendesse? A quali nuove scelte sarebbe costretto? Il lavoro nasce dalla riflessione della vita come continua attesa, passando attraverso le tante storie tragicomiche di chi ha affrontato e deve affrontare continuamente colloqui di lavoro, provini. Si arriverà, così, a una considerazione più ampia dell’argomento, all’idea di vita come condizione purgatoriale in attesa della "destinazione finale".