Al villaggio dello shopping sfilano le maschere

Il carnevale entra anche per le strade strette dell’Outlet Village. Sabato 25 febbraio dalle ore 16 i visitatori potranno immergersi nell’ atmosfera del carnevale, grazie alle esibizioni in Piazza Maggiore delle irresistibili mascherate dei cantieri con 100 partecipanti in costume. Un richiamo irresistibile per migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, attratti dalla bellezza di autentiche opere d’arte, dall’eleganza delle mascherate e dalla scanzonata atmosfera carnevalesca. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici sono questi i cantieri che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta, realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo.

Nella cittadella dello shopping, che da sempre ospita le eccellenze del territorio, è pronto a celebrare i colori, i costumi, l’eleganza ed il divertimento di questo evento. Fino al 12 marzo sarà possibile visitare all’interno del villaggio una grande mostra che ripercorre la storia del carnevale di Foiano grazie ad una raccolta di foto evocative ed alcune realizzazioni in cartapesta. Un allestimento suggestivo, che grazie ad una serie di immagini retroilluminate, consentirà di partecipare a un tour nel carnevale.