Al via la stagione teatrale sangiovannese

Arezzo, 10 gennaio 2024 – Prenderà il via lunedì 15 gennaio il ricco cartellone di spettacoli al Masaccio di San Giovanni, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Caterina Guzzanti, Ambra Angiolini, Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia sono alcuni dei protagonisti della stagione teatrale. Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti. A salire per primo sul palco, Giuseppe Cederna che lunedì 15 gennaio alle 21.00 porterà in scena “Storia di un corpo” di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione. Uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Pagine e pagine di un diario intimo dove, raccontando di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia, si narra una vicenda unica ed insieme universale: lo sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza che ci fa davvero tutti uguali, quella di noi grandiosi e vulnerabili esseri umani.

Domenica 28 gennaio sarà la volta di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, che portaneranno in scena “Il Duce delinquente”, tratto da “Mussolini il capobanda, libro scritto dallo stesso Cazzullo. La stagione prosegue mercoledì 7 febbraio: al Masaccio arriveranno Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con “La strana coppia”, revival di Neil Simon. Ambra Angiolini sarà invece la protagonista, il 17 febbraio, di “Oliva Denaro”. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. Ultimi due appuntamenti il 5 e il 25 marzo. Nel primo caso Roberto Abbiati e Monica Demuru porteranno in scena “Giorni felici” di Samuel Beckett, uno spettacolo di Massimiliano Civica. Chiuderà la stagione Caterina Guzzanti con “Secondo lei”. “E’ una stagione teatrale di grande prestigio, che coniuga qualità e popolarità – hanno detto il sindaco Vadi e l’assessore Franchi - Sei spettacoli capaci di coprire tutti i generi del teatro, dai classici ad interessanti e innovative riletture, fino alle trasposizioni teatrali di romanzi di scrittori contemporanei, passando per i reading, come ‘Il Duce delinquente’ di Aldo Cazzullo, e senza dimenticare interpreti famosissime e brillanti, come Ambra Angiolini e Caterina Guzzanti che, nelle settimane vicine alla Giornata Internazionale della Donna, ci portano a riflettere su quanto ancora oggi le donne subiscano forti condizionamenti e limitazioni, che impediscono loro di realizzarsi pienamente”. Fino a lunedì 15 gennaio resta aperta la campagna abbonamenti al museo delle Terre Nuove. Per informazioni è sempre possibile chiamare il numero 0559126213.