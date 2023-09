Al via la Scuola di teatro di CapoTrave Kilowatt a Sansepolcro

Iniziano oggi, ma sono ancora disponibili dei posti, i corsi della Scuola comunale di Teatro, diretta da CapoTraveKilowatt in cooperazione con il Comune di Sansepolcro e in collaborazione con Tedamis e Tutto Fa Brodway. Un progetto che coinvolge diverse realtà del territorio per offrire agli allievi sia adulti che bambini, una conoscenza plurale delle discipline della scena, attraverso il confronto con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTraveKilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Mic Mirabucci di Tutto Fa Brodway, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto. Oggi dalle 19,30 alle 22,30, ci sarà una lezione di prova gratuita riservata al corso per adulti, dai 15 agli 80 anni. Sarà comunque possibile fare una prima lezione di prova gratuita fino a fine ottobre. Il corso per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni ha l’intento di incoraggiare, attraverso il gioco teatrale, la creatività, la fantasia e la collaborazione di gruppo. Saranno introdotti tecniche e strumenti basilari del lavoro sulla scena, attraverso esercizi, giochi scenici e improvvisazioni, sia individuali, sia di gruppo.

Il corso prevede un incontro a settimana, ogni martedì, dalle 17 alle 18,30. Il corso per adulti dai 15 agli 80 anni affronta diverse discipline quali, regia, drammaturgia, lavoro sull’attore, teatro fisico, musical, teatro olistico, canto. Due i quadrimestri (settembre-gennaio, febbraio-giugno), ciascuno dei quali include 4 moduli di 4 lezioni di 3 ore l’una. Durante il quadrimestre i 4 moduli si intrecceranno in modo che gli allievi possano lavorare con un diverso insegnante e sul relativo modulo.

Le lezioni si terranno il giovedì, dalle 19,30 alle 22,30. Al termine dei quadrimestri sono previste restituzioni aperte al pubblico a giugno. Per informazioni: m[email protected] o: 0575733063 oppure 3534062810.