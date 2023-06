Al via la gara per il trasporto pubblico locale a Subbiano

Arezzo, 27 giugno – Sono chilometri di percorrenza giornaliera quella del trasporto pubblico su gomma nel territorio di Subbiano, che sostenuto dal Comune, offre ai cittadini un servizio di collegamento importante per le aree interne.

Mobilità per lavoro, per i servizi, per il raggiungimento della locale stazione ferroviaria oltre al trasporto scolastico, un servizio a cui ha posto attenzione l’attuale Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento e che oggi con l’ultimo Consiglio Comunale ha visto votati all’unanimità tutti gli atti propedeutici alla pubblicazione della gara per il trasporto pubblico.

Subbiano è il primo Comune della provincia di Arezzo, insieme a Capolona, ad andare in gara nei tempi indicati dalla Regione potendo così usufruire del contributo regionale per TLP destinato dalla Regione Toscana ai comuni che lo faranno entro il 31 luglio.

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto dell’ufficio che è riuscito ad espletare la gara entro i termini prefissati “ha detto l’assessore Dominga Guerri” dal 1° gennaio 2024 avremo un nuovo operatore che gestirà il trasporto pubblico integrato con il trasporto scolastico, quindi saranno rispettati i termini prefissati con Regione e Provincia”

Per il sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini: “E’ stato un lavoro attento che aveva l’obiettivo della razionalizzazione degli interventi, l’attenzione ai lavoratori, ma anche e soprattutto quello del mantenimento del livello e della capillarità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e di questo dobbiamo ringraziare anche l’ufficio di riferimento della Provincia di Arezzo”.