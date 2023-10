Al via il primo corso post diploma all’Its per manager della sostenibilità

Inizieranno a fine mese in Palazzo del Podestà a Montevarchi le lezioni del corso Its ad alta specializzazione tecnologica post diploma "Sustainability Manager 23", il primo del genere in Valdarno. L’iter professionalizzante, lungo due anni tra didattica in aula, laboratori e project work e tirocini in azienda, nasce sotto l’egida della Fondazione Its Energia e Ambiente e formerà nuovi manager nel settore della sostenibilità del ciclo produttivo per le aziende del Made in Italy. Ad oggi sono 20 gli iscritti, e tra loro 6 ragazze, a conferma dell’interesse crescente dell’altra metà del cielo verso il processo di crescita nell’ambito delle discipline Stem, acronimo inglese di Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Un segnale giudicato positivo per le nuove professioni green e per le imprese valdarnesi in termini di innovazione e inclusività. Non a caso il Comune e la Lem Industries, per centrare l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sull’uguaglianza di genere, hanno messo a disposizione della Fondazione Its Energia e Ambiente una somma per premiare la studentessa con la migliore valutazione in ingresso al corso. Soddisfatta la sindaca Silvia Chiassai Martini che ha ricordato come l’iniziativa rappresenti una duplice occasione irrinunciabile: aprirà le porte del mondo del lavoro alle nuove generazioni e consentirà al tempo stesso alla filiera oro e moda di reperire nel territorio le competenze tecniche necessarie. Le ha fatto eco il vicepresidente di Its Energia e Ambiente Emiliano Bravi che ha sottolineato come il biennio di studi sarà un valore aggiunto per tanti ragazzi, garantendo migliori opportunità educative e professionali per il futuro. Infine Gioele Cetoloni, marketing e communication manager di Lem, partner del progetto, ha posto l’accento sull’importanza del rapporto tra scuola e imprenditoria per inserire i giovani nelle realtà produttive.