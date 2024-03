Al via il laboratorio gratuito di sceneggiatura del fumetto per giovani e adolescenti

Arezzo, 13 marzo 2024 – Sabato 23 marzo alle 16 presso il Centro giovani comunale New Factory prende il via il laboratorio di sceneggiatura del fumetto, rivolto a giovani e adolescenti tra i 15 e i 35 anni, appassionati e curiosi.

Il corso prevede sette lezioni per capire il medium del fumetto e imparare l’abc della sceneggiatura. Le attività si svolgeranno in collaborazione con Serena Meo e Giovanni Chiarini dell’associazione Clinkers.

I giovani sceneggiatori guideranno e aiuteranno gli iscritti a realizzare una storia breve e a esprimere la loro fantasia attraverso le immagini.

“Si tratta di una delle tante iniziative di New Factory – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi – che animano i locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale per le attività ludiche, ricreative e formative rivolte ai giovani.

Siamo molto soddisfatti della frequentazione sempre più assidua del centro da parte dei ragazzi e delle ragazze, frutto anche di recenti ma significativi miglioramenti apportati al servizio grazie alla proficua interlocuzione con la Consulta provinciale degli studenti e con la Consulta comunale dei giovani”.

New Factory è in via Massaccio 6, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19 e offre gratuitamente sala prove, sala fotografica, sala studio, sala videogame, sala eventi e servizio bar. Per tutti gli interessati al laboratorio di fumetto è consigliata l’iscrizione all'indirizzo mail [email protected] o tramite messaggio privato alla pagina Instagram New Factory Arezzo.