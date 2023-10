Al via il Festival della Scienza. Tra gli ospiti c’è anche Malvaldi

Un

Siamo al via. Per tre giorni il centro Sant’Agostino si trasforma in un villaggio scientifico che vedrà un susseguirsi di eventi a cui prenderanno parte oltre 30 ospiti fra scrittori, scienziati, ricercatori e creatori di contenuti digitali. Il merito dell’evento va alla giovane e intraprendente associazione culturale Cautha guidata da Iacopo Mancini e composta da una 40ina di ragazzi under 25. Il parterre degli ospiti è variegato ed è, dichiaratamente, per tutti i gusti, con uno sguardo particolare al mondo dei social. Tra i protagonisti Riccardo di Marco content creator di Geopop che ha all’attivo oltre 1 milione di follower, i content creator della pagina Chimicazza Marco Il Giallino e Alberto Giannone, la ginecologa Monica Calcagni che dispensa consigli seguita da quasi 400 mila followers. E ancora: la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, lo scrittore Marco Malvaldi e tanti altri che si alterneranno sul palco toccando i temi più disparati, riunendosi a conclusione delle giornate di venerdì e sabato in due tavole rotonde. "È da gennaio che lavoriamo al festival con grande dedizione – conferma il presidente di Cautha Iacopo Mancini – e ognuno ha portato le proprie professionalità all’interno di questa bella avventura. Una squadra che non avrebbe avuto gambe senza il supporto dei tanti sostenitori a cominciare dal Comune di Cortona, Regione Toscana, Banca Popolare di Cortona, Cortona Sviluppo, Amici di Francesca e moltissimi sponsor". Il tema di quest’anno è la connessione, tra circuiti e schede madri, tra atomi e molecole, certo, ma anche fra discipline diverse, e infine connessioni fra esseri umani. "Vogliamo continuare a dimostrare che i social possono essere anche il mezzo per fare cultura – sottolinea ancora Mancini - e i nostri ospiti sono un esempio chiaro di tutto questo". Altro punto forte del festival è la vendita dei libri a un euro. Domani e sabato sarà possibile acquistare i volumi donati e così sostenere la Fondazione Meyer di Firenze.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino che ha patrocinato l’iniziativa esportando a Cortona il format "Uno Nessuno e Centomila". Oggi saranno protagonisti i quattro istituti d’istruzione superiore della Valdichiana con laboratori e incontri che permetteranno di conoscere l’offerta didattica e di organizzare esperienze per gli studenti delle scuole primarie di secondo grado. Oggi e domani sarà possibile anche assistere ad un’attività di indagine preventiva al restauro di un’opera pittorica presente nella chiesa di Sant’Agostino, a cura di Nadia Innocentini. +