Al via il cantiere al pronto soccorso "Spazi ampi e sicuri per i pazienti"

di Marco Corsi

Parte il cantiere per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. I lavori saranno divisi in due fasi. La prima si concluderà nella primavera del 2024 e prevede nuove sale visita, una nuova sala terapia, un deposito attrezzature e la separazione dei percorsi Covid-No Covid. Successivamente via alla seconda fase, già finanziata, che prevede il raddoppio dei posti letto, nuovi ingressi separati per chi ha contratto il Coronavirus, una sala per codice rosso Covid e nuovi locali di vestizione e svestizione. Le risorse provengono per 693mila euro dal decreto rilancio e per mezzo milione di euro da bilancio, in aggiunta a un altro milione e cento di finanziamento statale. Insomma, un investimento complessivo di due milioni di euro che, come ha ricordato l’assessore regionale Bezzini, presente in Valdarno, consentirà, da un lato, agli operatori di lavorare bene, dall’altro all’utenza di usufruire di spazi più funzionali e accoglienti. "Le strutture sanitarie necessitano di ambienti adeguati e quando si parla di pronto soccorso occorre intervenire – ha aggiunto Bezzini - Inoltre è un segnale di attenzione al settore all’emergenza urgenza che è messo sotto pressione da una domanda crescente di prestazioni e dove è difficoltoso reperire personale.

C’è da aggiungere che l’ospedale continua ad avere indici di volume di attività significativi e svolge una funzione fondamentale non solo per il territorio di riferimento ma è attrattivo per altre zone". Il direttore generale dell’azienda sanitaria Antonio D’Urso ha ricordato che il pronto soccorso ha 53mila accessi l’anno. "Tutti i nostri interventi sono finalizzati a rendere le nostre strutture ospedaliere più accessibili e più sicure e questo ampliamento permetterà di prendere in carico un maggior numero di assistiti in modo da ridurre i tempi di attesa e venire incontro alla richiesta di accessi che negli ultimi anni è aumentata", ha detto. Era presente anche il neo presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Valentina Vadi. "Questo ospedale – ha sottolineato - è nato venti anni fa a seguito di scelte lungimiranti di amministratori di comuni che hanno rinunciato ai nosocomi cittadini per dare vita ad un ospedale di vallata.

L’auspicio è quello di ritrovare quello slancio iniziale di entusiasmo e che questo sia il primo passo, importante, per continuare ad investire in un presidio che è un punto di riferimento per un bacino molto ampio di utenti". All’inaugurazione del cantiere c’erano anche il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Simona Dei, quello amministrativo Antonella Valeri, l’ingegner Belinda Nardi, la direttrice di Presidio Patrizia Bobini,e il direttore del Pronto soccorso Simone Nocentini, oltre agli amministratori del Valdarno ed al consigliere regionale Marco Casucci. Non ci saranno variazioni di sorta per gli utenti se non la modifica della viabilità esterna per accedere ai locali. Si partirà lato Montevarchi quindi, per accedere al pronto soccorso, è necessario fare il tragitto inverso passando dall’altro versante lato San Giovanni.