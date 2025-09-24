Al via i corsi di teatro della compagnia. KanterStrasse

Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità. "Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – dice il direttore Simone Martini – Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. Le iscrizioni sono aperte e il nostro team non vede l’ora di incontrare tutti gli allievi nella prima giornata di lezioni, lunedì 6 ottobre".

I corsi, aperti a tutte le d’età, saranno condotti da Simone Martini, Monia Baldini, Miriam Calautti e Fernanda Gonzalez e si articolano in:

Zoo Lab Scoprire la meraviglia del teatro mercoledì ore 17-18:30 6-8 anni

Scoprire la meraviglia del teatro mercoledì ore 17-18:30 6-8 anni Kids Lab Inventare i sogni che diventano realtà lunedì ore 17-18:30 9-12 anni

Inventare i sogni che diventano realtà lunedì ore 17-18:30 9-12 anni Teen Lab Dare voce all’immaginazione, creare insieme martedì ore 18-19:30 13-18 anni

Dare voce all’immaginazione, creare insieme martedì ore 18-19:30 13-18 anni Ks Lab Consapevolezza, ricerca e condivisione Martedì ore 20:45-22:45 o mercoledì 20:45-22:45 dai 18 anni

La prima lezione è gratuita.