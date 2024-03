Al via concorso di scrittura teatrale sulla Madre Coraggio di Brecht

Le strutture promotrici Laboratori Permanenti, Teatri D’Imbarco, Catalyst, impegnate nella produzione e messa in scena di "Madre Coraggio" di Bertolt Brecht, indicono un bando nazionale per la scrittura di testi teatrali sul tema della guerra. Possono partecipare in lingua italiana, o straniera con traduzione italiana, giovani donne e uomini under 25, che vogliano cimentarsi nell’approfondimento del tema. Possono essere inviate storie vere o inventate ma dall’alto coefficiente emotivo. Lo scopo è quello di inserire nella messa in scena testi che parlino dei sentimenti di una generazione che in caso di guerra sarebbe direttamente chiamata in causa. La ricaduta sociale del conflitto bellico sui giovani di una società apparentemente distante diventa uno dei punti irrinunciabili del nostro racconto teatrale. I temi identificati, e che hanno una relazione diretta con gli episodi di Madre Coraggio, sono i seguenti: il reclutamento: un domani potresti essere tu; il coraggio: necessario, sufficiente, razionale, irrazionale; l’obbedienza acritica: il ruolo della coscienza nell’eseguire un ordine; la paura: uno stato emotivo difficile da dominare; il proprio sacrificio: salvare qualcuno in una situazione rischiosa. I vincitori saranno 5, uno per tema, e vedranno il loro testo utilizzato nella creazione dello spettacolo, inoltre saranno segnalati sulla locandina e sulle pubblicità come autori del testo vincitore. I testi inviati possono essere scritti sia nella forma del monologo, sia in quella del dialogo a due o più persone, sia in prosa sia in forma poetica, ma non devono superare in nessun caso le 3 cartelle (30 righe e 1800 battute a pagina). I partecipanti possono scrivere su più di un tema presentando più testi, diversificati per tema, fino a un massimo di 5. Il bando scade il 13 maggio. I testi saranno valutati da una commissione di professionisti del teatro tra cui Caterina Casini (attrice, regista, direttrice artistica Laboratori Permanenti), e andranno inviati a [email protected].