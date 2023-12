Al Teatro Signorelli vanno in scena le note della Cor Orchestra

Capodanno con il concerto della Cor Orchestra, a Cortona il Teatro Signorelli il 1 gennaio alle 17 torna ad ospitare il primo appuntamento musicale dell’anno nuovo. La Cor Orchestra sarà diretta dal Maestro Alvaro Lozano, con Pietro Tagliaferri solista. Il programma prevede musiche di Mozart con l’Ouverture dalle Nozze di Figaro; Mozart Concerto per clarinetto e orchestra k 622; Rossini Ouverture dal Barbiere di Siviglia; Offenbach Ouverture da Orphée aux Enfers, Strauss con Wiener blut, Trish trash polka e An der schönen blauen Donau. Biglietti disponibili all’infopoint di piazza Signorelli – Telefono 0575637274 o 335 5919067 – www.togethertuscany.com. Dal 2020 la Cor Orchestra, l’ensemble musicale nato a Cortona per volontà dell’Amministrazione comunale, inaugura l’anno musica cortonese. Alvaro Lozano Gutiérrez è nato a Madrid. Ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio Superiore Teresa Berganza di Madrid, dove si è diplomato in pianoforte e canto. In seguito si trasferì in Italia per studiare privatamente con Paul Washington, Claudio Desideri e Carlo Meliciani. Ha iniziato i suoi studi di direzione d’orchestra con Miguel Zanetti e Bruno Rigacci e in seguito li ha completati presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi, sotto la direzione di Dominique Rouitz. La sua formazione lo ha portato a debuttare alla prestigiosa Opera de Massy a Parigi. Nel 2009 Álvaro Lozano Gutiérrez ha diretto All’Opera, al prestigioso Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Álvaro Lozano Gutiérrez è anche riconosciuto a livello internazionale come cantante nel ruolo di Don Giovanni di Mozart, Rigoletto di Verdi e nel Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi.

Pietro Tagliaferri è diplomato in clarinetto con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Laureato in Musicologia con 110 e lode presso la Scuola di Paleografia e Filologia musicale di Cremona, è vincitore di concorsi nazionali ed internazionali.