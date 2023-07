Al setaccio le immagini dopo il blitz

SANSEPOLCRO

A quattro giorni dal blitz notturno all’interno del supermercato Coop di Sansepolcro, proseguono serrate le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’azione ladresca che nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi ha fruttato i circa 3mila euro in denaro sistemati nelle celle chiuse a chiave della cassettiera dove vengono risposti i fondi cassa utilizzati dai dipendenti. I carabinieri stanno visionando con attenzione le immagini della videosorveglianza interna dell’esercizio, ubicato in viale Osimo, a nord del centro urbano e in una zona dalla quale darsi alla fuga e raggiungere la superstrada diventa un’operazione abbastanza veloce, specie alle 3 di notte. Si sa, al momento, che hanno utilizzato un piede di porco per entrare e le mazze per sfondare diversi sportelletti, dai quali hanno portato via il contante. Che sia emerso un particolare o un qualche indizio che possa indirizzare sulla giusta direzione i militari dell’Arma? Al momento vige il massimo riserbo.

Una cosa è certa: i furti a Sansepolcro hanno vissuto una nuova ondata, per certi versi forse inattesa, trattandosi del periodo estivo e con le giornate ancora lunghe, quando invece i rischi erano concentrati in autunno, con il ritorno dell’ora solare. L’unico avvertimento resta quello, specie per chi abita a pianterreno, di non lasciare porte o finestre aperte incustodite, in particolare nelle ore di buio.