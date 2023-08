Al Santuario in sicurezza Oggi si inaugura la strada Lavori per 260mila euro

CHIUSI DELLA VERNA

Sarà inaugurata questa mattina la nuova strada provinciale che porta al Santuario della Verna. Il taglio del nastro è previsto alle 11 alla presenza del sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, del presidente della Provincia Alessandro Polcri, del presidente della Regione Eugenio Giani e delle autorità locali. Il manto stradale della provinciale è sato completamente rinnovato e messo in sicurezza in quanto si trovava in uno stato degradato e sconnesso a causa delle condizioni climatiche caratterizzate dalle frequenti nevicate e gelate, considerata l’altitudine di oltre 1000 metri in cui si trova il Santuario, e il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti di servizio al Santuario. Tale criticità comportava da tempo un notevole disagio per l’accessibilità pedonale al Santuario, soprattutto per le persone anziane e i portatori di disabilità. L’investimento, avvenuto in due tranche di lavori per un totale di oltre 260 mila euro, ha reso più agevole la viabilità di accesso oltre ad aver assicurato maggiore sicurezza, andando a sostituire la parte di pavimentazione in pietra in adiacenza al parcheggio con asfalto di tipo tradizionale, coerentemente con il materiale già lì presente, e sostituendo il tratto pavimentato in pietra con una pavimentazione architettonica in calcestruzzo.

Il progetto dei lavori per la messa in sicurezza del lastricato della provinciale 208 dal km 3+000 al km 3+300" sono il risultato di un Protocollo d’Intesa siglato nel 2022 tra la provincia di Arezzo ed il comune di Chiusi della Verna, in forza del quale il finanziamento dell’opera era a totale carico dell’amministrazione provinciale mentre la fase progettuale aera carico del comune con il supporto dei tecnici provinciali. L’intervento si è svolto con un primo stralcio di 140 mila euro finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e a seguire un secondo stralcio di 120 mila euro.

La viabilità di accesso al Santuario, dall’intersezione fra Chiusi della Verna e Pieve Santo Stefano, era stata realizzata da Anas nei primi anni ‘60, in alternativa alla viabilità originaria della Beccia, tuttavia le avverse condizioni climatiche hanno reso necessario un intervento di messa in sicurezza. Nel progetto è rientrata anche la manutenzione straordinaria della staccionata, con la sostituzione dei pezzi di legno ammalorato.