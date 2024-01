"Al San Lorenzo si gela". Protestano ancora gli studenti del Marconi. Il nodo dei laboratori

di Francesco Tozzi

SAN GIOVANNI

Nuova protesta degli studenti del Marconi, che ieri mattina hanno manifestato per il riscaldamento nella sede provvisoria di via San Lorenzo. I ragazzi hanno segnalato che i locali del convento delle Suore Stimmatine sono troppo freddi e hanno alzato così la voce, dopo l’ultimo sciopero messo in atto lunedì scorso, al rientro dalle festività natalizie. L’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, dal canto suo, ha ribadito che il Comune non ha competenze su di un immobile privato che è in gestione alla provincia. Nella sede di via San Lorenzo studiano meccanici ed elettrici, gli indirizzi al momento più sacrificati per la mancanza delle attrezzature necessarie a svolgere le ore obbligatorie di laboratorio. Temi che sono stati affrontati anche nell’incontro tra il presidente della provincia, la scuola, alunni e genitori. La riunione, che doveva tenersi entro la fine di dicembre, ma che alla fine non è mai stata convocata, si è tenuta infatti ieri sera e a breve se ne conosceranno gli esiti. Nel vertice di ieri Polcri ha fornito tutte le informazioni tecniche dell’intervento, avendo ricordato che i lavori di messa in sicurezza delle aule agibili sono terminati il 7 dicembre e la documentazione è già stata consegnata alla scuola. I genitori, tra le altre cose, hanno chiesto all’ente provinciale di attivarsi tempestivamente sul territorio per trovare soluzioni alternative che permettano a tutti gli studenti dei percorsi Iefp di utilizzare i macchinari di laboratorio ai quali al momento è impossibile accedere, in modo che la validità dell’anno scolastico non venga in nessun modo compromessa. Un’idea potrebbe essere quella di chiedere una collaborazione agli imprenditori della zona per tenere alcune lezioni direttamente in azienda. Al vaglio, come anticipato da La Nazione, potrebbe esserci anche un ritorno graduale al Marconi a partire da febbraio proprio per gli studenti attualmente collocati in via San Lorenzo, che verrebbero quindi trasferiti al piano terra dell’edificio. Non si hanno notizie invece al momento su come e quando gli studenti che frequentano le lezioni al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi e alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo del Bani torneranno all’istituto professionale. "Al San Lorenzo si gela, ridateci il Marconi" recitava un cartello affisso dai ragazzi fuori dall’edificio delle Suore Stimmatine.

Bisogna capire quale Marconi però, perché non vorrebbero ritornare neanche nel plesso riconsegnato dalla provincia per via della presenza delle reti contenitive. Un braccio di ferro destinato quindi a durare ancora per molto. Intanto l’Isis Valdarno ha pubblicato un bando per cercare un nuovo Rspp, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, una figura fondamentale in materia di sicurezza a cui ogni datore di lavoro, e quindi in questa situazione anche un dirigente scolastico, deve fare riferimento prima di assumere determinate decisioni. Il primo crollo al Marconi risale al 5 settembre 2023, con la scuola ancora chiusa. Il secondo crollo è del 3 novembre scorso.