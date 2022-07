Al Polo Nord con il biometano nel serbatoio

di Fabio Patti

Da pilota mondiale di rally ecologico, al viaggio con biometano da Sansepolcro a Rovaniemi, in Finlandia, dove ha sede la casa di Papà Natale.

Guido Guerrini che vive in Russia, in Kazan, ma è originario di Sansepolcro, ora è pronto alla nuova avventura verso il circolo polare artico. Un viaggio nel quale lo accompagnerà il vespista-scrittore Fabio Cofferati, conosciuto lo scorso anno durante due differenti traversate della Siberia per raggiungere il Giappone, in occasione dei Giochi Olimpici.

Cofferati salirà a bordo della Seat Leon a biometano dell’azienda biturgense "Piccini" per rivivere l’esperienza in terra scandinava che lo vide protagonista sulla due ruote nel 2016. Il viaggio inizierà con una pre-partenza dalla città di Piero della Francesca oggi pomeriggio (alle 15 dal distributore "Piccini"), per poi effettuare la partenza ufficiale domani mattina dalla sede della Regione Lombardia dove saranno illustrati i dettagli tecnici del viaggio utillizzando il biometano per raggiungere l’estremo nord. Ma come funziona? Anzitutto Guido Guerrini ci ha abituato a queste iniziative, non dimentichiamo il viaggio utilizzando metano da Torino a Pechino nel serbatoio di un’auto ecologica.

Viaggi sempre viaggi: è la sua passione e se qualcuno ipotizzava che con la nascita della figlia Guerrini avesse attaccato l’idea al chiodo, è rimasto deluso.

Ecco la nuova intraprendente missoine, questa volta a biometano che ha caratteristiche diverse dal metano. Il primo è un gas naturale, il secondo viene invece prodotto dagli scarti, ma la particolarità sta nella produzione di anidride carbonica: circa il 35% per il metano fossile, mentre il biometano non oltrepassa la soglia dell’1%.

Il biometano si ottiene da scarti agricoli e da escrementi animali, scarti della filiera alimentare e dai rifiuti solido urbani. E quello che resta, può essere utilizzato per realizzare i concimi naturali necessari al nutrimento dei terreni.

La Seat Leon, con il piede di Guerrini sull’acceleratore, fa circa 400 chilometri con un pieno e avrà bisogno di vari rifornimenti di biometano: si calcola tra i 20 e i 25. Dopo Milano, la tappa in altri Paesi europei virtuosi nella produzione di biometano, in particolare Germania e territori scandinavi. L’itinerario sarà di circa diecimila chilometri e toccherà nove nazioni. Guerrini e Cofferati potranno quindi utilizzare il carburante ecologico per portare a termine l’impresa, destinazione polo nord.