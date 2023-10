Al Pionta la proiezione del documentario sulla scuola Buricchi

2Nella Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo, il corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa dell’Università di Siena organizza la proiezione del documentario "Buricchi: 25 anni dopo", la storia degli alunni cinesi che negli anni ’90 frequentarono la scuola di Prato. Appuntamento il 27 ottobre alle 16.15 al campus del Pionta.