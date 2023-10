Al Pietro Aretino torna la stagione Off con "Z Generation"

Cinque appuntamenti al Teatro Pietro Aretino con inizio alle 17.30 per la Stagione off del Petrarca, è la Rassegna Z generation, a cura di Officine della Cultura. Si apre domenica 18 febbraio con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto della compagnia Fondamenta Zero. Domenica 25 febbraio Tristeza Ensemble presenta "Aldst – Al limite dello sputtanamento totale", di e con Viola Marietti (nella foto). La rassegna prosegue domenica 3 marzo con Still Alive di Caterina Marino. Domenica 17 marzo va in scena La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo di FettarappaGuerrieri, con il contributo intellettuale di Christina Raimo. Ultimo appuntamento sabato 13 aprile: Il Giardino delle Ore e Mumble Teatro presentano Quasi una serata. Uno spettacolo geniale e irriverente; la prima di questo grande cineasta a teatro; uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza. Dalla penna di Ethan Coen nascono situazioni esilaranti e surreali, dove è il divino a essere a nostra immagine e somiglianza.