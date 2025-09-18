Al Perdono di Terranuova cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità

Arezzo, 18 settembre 2025 – Da secoli la Fiera del Perdono rappresenta per Terranuova Bracciolini non solo un appuntamento tradizionale, ma anche un’occasione per rafforzare legami sociali e culturali, valorizzando le identità locali e aprendo uno sguardo su temi di grande attualità. Quest’anno, dal 26 al 30 settembre, la 411ª edizione della Fiera si arricchisce di un nuovo spazio tematico: “La fortuna di essere qui”, allestito in piazza Adige, che ospiterà incontri, tavole rotonde, cooking show e laboratori di cucina. Nato su una proposta di SICREA e Gola Gioconda e dalla collaborazione di Mercato dei Produttori di Montevarchi, del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra e della Condotta Slow Food Valdarno, Circolo Legambiente Valdarno e Libera Valdarno, lo spazio con l’obiettivo di intrecciare cultura gastronomica, riflessione sociale e convivialità. Il programma spazia dai laboratori di cucina per bambini alle degustazioni dei prodotti tipici del territorio, fino ai numerosi cooking show che vedranno protagonisti chef e ristoratori del Valdarno e della Toscana.

Particolare rilievo assume l’incontro di lunedì 29 settembre sul tema “Agricoltura, caporalato e agrimafie: il caso della Toscana”, con esperti e rappresentanti del mondo associativo e sindacale, un momento di approfondimento dedicato a un tema cruciale per il futuro del settore agricolo e per la dignità del lavoro. Accanto a questo, non mancheranno le celebrazioni della tradizione come l’esibizione dei poeti in ottava rima, presentazioni di libri, dibattiti sui cambiamenti climatici e appuntamenti dedicati a sport e alimentazione.