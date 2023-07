Al Mengo di Arezzo, Appassionati che Non Mollano, anche con luci spente! Unanime passione per l'arte: a Arezzo, nonostante i cantanti non siano come quelli del passato, i giovani e le famiglie si riversano al Prato per ballare e cantare fino a quando l'artista è sotto la doccia. Un'anima che vola su un popolo appassionato.