Al liceo Piero torna l’iniziativa: "Libriamoci"

Torna "Libriamoci", l’iniziativa del liceo "Città di Piero" dedicata al piacere e alla libertà della lettura. L’appuntamento è per domani sera alle 20,45 nella biblioteca della sede centrale dell’istituto di istruzione superiore (nella foto il professor Andrea Franceschetti, uno degli insegnanti di lettere del liceo). Ogni lettrice e lettore avrà a disposizione un massimo di 60 secondi per leggere ognuna e ognuno il proprio brano di prosa o i propri versi del cuore, al fine di celebrare il privilegio di poter stringere in mano un libro e per poter vivere, insieme, il gesto straordinariamente umano e umanamente indispensabile della lettura. L’evento "Libriamoci23" sarà dedicato ai primi 100 anni dalla nascita di Italo Calvino.