"Al fianco del prefetto" Comune e Fraternita mettono a disposizione la struttura di Civitella

La risposta è: sì. Arriva da Palazzo Cavallo, destinatario il Palazzo del governo dove il prefetto Maddalena De Luca è impegnata nella complessa gestione dei flussi migratori destinati alla provincia aretina. Dal vertice con i sindaci, è emersa la sollecitazione del prefetto a fare ciascuno la propria parte dentro la rete della nuova emergenza umanitaria. Così, alla richiesta di De Luca sulla disponibilità della struttura a Civitella di proprietà della Fraternita dei laici, il sindaco Alessandro Ghinelli insieme al vicesindaco Lucia Tanti e al primo rettore Pier Luigi Rossi hanno detto sì. "In 12 mesi, il numero di migranti che raggiunge l’Italia è aumentato del 150%, trasformandosi dopo anni in una nuova emergenza umanitaria a cui tutte le istituzioni sono chiamate a dare un contributo concreto", argomentano Ghinelli e Tanti. Se da una parte "ci sentiamo di condividere e supportare pienamente il percorso del presidente Meloni, che per la prima volta con un atteggiamento deciso e collaborativo ha individuato negli accordi bilaterali l’unica soluzione per fermare gli sbarchi, dall’altra non possiamo che essere a fianco del prefetto e dunque del governo nel far fronte ad una emergenza".

Il punto-chiave è che "nei prossimi giorni e temiamo per molte settimane, l’Italia dovrà gestire ancora arrivi e lo dovrà fare con la responsabilità che si usa in caso di emergenza umanitaria mettendo in campo tutte le iniziative per un’immediata accoglienza e un altrettanto veloce rimpatrio". In prospettiva, dunque, anche nell’Aretino gli arrivi di migranti potrebbero essere destinati ad aumentare e le stime rispetto agli oltre 500 migranti accolti, prevedono un’escalation fino a mille entro dicembre. La risposta concreta sta nella disponibilità della Fraternita "ad un’accoglienza nei propri locali che sappiamo essere circoscritta solo a questo momento di grave emergenza" sottolineano Ghinelli e Tanti che apprezzano l’impegno dell’istituzione pronta a dare un tetto "a quattordici persone. Stiamo predisponendo l’allestimento dei locali e le attrezzature", spiega il primo rettore Rossi. In questi anni, la struttura ha rappresentato un luogo sicuro per donne che hanno subito violenza e per i loro figli. E ancor prima "era già stata messa a disposizione della prefettura per altre emergenze. D’intesa con i sindaci di Arezzo e Civitella proseguiamo nella vocazione solidaristica. Abbiamo risposto con serietà alla richiesta del Comune in linea con i principi statutari di tutela sociale", sottolinea Rossi.

Sarà la stessa Fraternita ad occuparsi della gestione dei migranti accolti nella nuova casa.

Lu.Bi.