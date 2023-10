AJ Pacher devastante, Treviglio piega Monferrato

La domenica del campionato di A2 si è conclusa con alcuni risultati degni di nota, tra cui spicca la prestazione di Treviglio che ha superato Monferrato grazie a un eccellente AJ Pacher, autore di 23 punti e 13 rimbalzi. Un contributo determinante per la squadra bergamasca che, grazie anche ai 6 punti e 12 assist di Luca Vitali, mantiene una posizione di prestigio nella classifica.

Tuttavia, questa è stata l’unica nota lieta per le squadre della regione. JuVi, Vigevano e Orzinuovi hanno subito pesanti sconfitte. In particolare, i ducali hanno lottato a Torino, ma non sono riusciti a contrastare l’eccezionale prestazione dell’ex Treviso Poser. Anche la performance di 22 punti con 99 dal campo e 6 rimbalzi di Battistini non è stata sufficiente per ribaltare il risultato.Nel girone rosso, Orzinuovi ha affrontato un difficile impegno contro la Fortitudo Bologna in grande forma. Sebbene le aspettative non fossero elevate, la squadra ha mostrato un buon gioco nel primo tempo, ma il match è scivolato via con il parziale di 31-19 nel terzo quarto. La prestazione degli americani Mayfiled e Brown, quest’ultimo con soli 6 punti e 01 dall’arco, non è stata all’altezza delle aspettative. Invece, notevole è stata la performance di Ruben Zugno, che ha messo a referto 22 punti e 4 rimbalzi.

Per quanto riguarda Cremona, la squadra ha mostrato un buon avviop sul campo della Sebastiani Rieti, ma ha perso terreno nel secondo quarto. Gli americani Johnson e Hogue hanno guidato la squadra di casa con prestazioni di alto livello. Nonostante un Sabatino in forma, capace di realizzare 17 punti con 46 da 3, Cremona non è riuscita a reagire efficacemente, anche a causa di un Medford non particolarmente incisivo con 38 dall’arco e di un Cotton non utilizzato.

Alessandro Luigi Maggi